Від коронавірусу помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону

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У четвер, 18 червня, помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда. За попередньою інформацією, причиною смерті стало ускладення від коронавірусної інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку заступника вказаного центру Taras Klofa у Фейсбуці.

Також про смерть Гайди повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять»,

– написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Садовий.

Як стало відомо NNS, Іван Гайда встиг купити для центру капсулу для транспортування хворих з особливо небезпечними інфекціями. Він же став першим пацієнтом, який нею скористався… Про це повідомив Taras Klofa.

Він написав вночі 19 червня:

Їду до Києва. З важкою місією. Забрати тіло начальника, командира, людини, яка жила, працювала та розвивала наш Центр. 18.06.2020 року...20.08...саме в цю хвилину перестало битися серце полковника медичної служби Івана Михайловича Гайди. Не стало... офіцера, командира, батька, дідуся та чоловіка... Людини... Ще кілька тижнів тому ми дискутували про певні особливості нашої роботи та плани на майбутнє. Так, саме дискутували, оскільки між нами завжди був діалог та розуміння. І завжди на першому місці інтерес пацієнта. І капсулу для транспортування хворих з особливо небезпечними інфекціями він встиг купити. І став першим пацієнтом, якому вона стала в пригоді... Не беручи до уваги рангів, звань, посад, COVID невблаганно забирає життя... І завтра, на позачерговій сесії Львівської міської ради, я дуже прошу Андрія Івановича та колег-депутатів вшанувати пам’ять Івана Михайловича. А також вшанувати пам’ять всіх медиків, які згоріли в боротьбі за життя інших. Вшанувати пам’ять полеглих за 6 років війни... Помолитись за здоров’я та низько вклонитись тим, хто тримає мирне небо над нашими головами та не спить ночами, рятуючи життя... Вклоніться Воїнам та Лікарям. Медсестрам, санітаркам. Всім, хто стоїть на сторожі. ПОДЯКУЙТЕ їм... Спочивайте з Богом. І допомагайте Вашим рідним з небес... Деталі чину похорону будуть повідомлені пізніше.

Довідково:

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в с. Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби Збройних сил України, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові.

Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше — на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та військово-медичному факультеті (Куйбишевський медичний інститут). Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління».

У 2002—2010 роках був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля — начальником центру.

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