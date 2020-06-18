На Закарпатті посилюють карантин

Завантажте мобільний додаток сайту

Останніми днями в області фіксують антирекорди виявлених хворих на COVID-19. Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив у Facebook, передає NNS.

Він зазначив, що кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить 32.07, при заявленому показнику, який необхідний для послаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 тисяч населення.

З цього приводу пройшло засідання комісії.

«Щойно завершилося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — написав Петров.

Комісія вирішила заборонити на всій території області до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення:

проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

організацію та проведення урочистих заходів, пов’язаних із весіллям за участі більше 10 осіб;

проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;

роботу закладів дошкільної освіти;

роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Також прийняли рішення відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) із проведенням температурного скринінгу тих, хто в’їжджає на територію області.

Читайте ще: Киян закликали готуватися до продовження карантину до нового року

Чинними залишаються наступні послаблення:

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон);

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені, за умови перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

Головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській області, головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, ВЧ 3002 Національної гвардії України доручено:

Забезпечити проведення рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного карантину.

Особливу увагу звернути на дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та визначених заходів дезинфекції у закладах харчування, спортзалах, ринках та громадському транспорті.

Раніше ми повідомляли: Знову антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 18 червня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики УкраїниРекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України