В Броварах у дитсадку спалах коронавірусу

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На Київщині зафіксували новий спалах коронавірусу. На цей раз у дитячому садку в Броварах. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку міського голови Броварів Ігоря Сапожко.

Як стало відомо NNS , 5 червня ПЛР-тест дав позитивний результат на коронавірус в однієї з виховательок. Після цього дитячий садок закрили на дезінфекцію, а у всіх співробітників і 25 вихованців взяли зразки для тестування.

Мер Броварів повідомив, що тести показали наявність COVID-19 у дев’яти дітей і трьох дорослих. Двох дітей госпіталізували в обласну лікарню, інші лікуються амбулаторно.

Дитячий садок закрили на обсервацію. Всі працівники закладу і батьки вихованців перебувають на самоізоляції. Інші садки в Броварах продовжують свою роботу.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 8 червня

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