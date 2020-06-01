У 26 черниць виявили коронавірус: новий спалах у Києві

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві стався спалах COVID-19 у жіночому монастирі УПЦ МП на Подолі. Коронавірус виявлено у 26 черниць, монастир закрито на дезінфекцію і карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як стало відомо NNS , у Києві зафіксовано спалах COVID-19 у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі УПЦ Московського патріархату на Подолі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23, в Деснянському – 9 та в Дарницькому – 8 випадків захворювання.

«Така кількість хворих у Подільському районі зумовлена спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22», - зауважив Кличко.

Він зазначив, що протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 черниць. Монастир закрили на карантин, там зараз здійснюють дезінфекцію.