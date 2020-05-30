Мешканці окупованого Донбасу благають Україну про допомогу

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Мешканці тимчасово окупованого Донецька звернулися до влади України з проханням відкрити пункти пропуску для перетину лінії розмежування всупереч дії карантину до 22 червня. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Хвилю», яка, в свою чергу, посилається на DonPress.

Як стало відомо NNS , громадяни опублікували в мережі свої фото, на яких вони тримають плакати з написами: "Відкрийте шлях до звичного життя", "Зробіть коридор через КПВВ, будь ласка!", "Відкрийте, хочу додому".

Люди стверджують, що їх фактично закрили в окупованому Донецьку і вони не мають можливості перейти на підконтрольну Україні територію, на якій багато хто з них працює і навчається. А частина сімей виявилася розділена на час карантину — хтось залишився в ОРДО, хтось в Україні.





Мешканці Донецька обурені тим, що Україна евакуювала своїх громадян з інших країн, а про них забула.

"Чому ви відкрили пропускні пункти з країнами ЄС, але не з нами?", — пишуть люди. За їх словами, відкриття КПВВ є життєвою необхідністю.

Нагадаємо, раніше джерело в Офісі президента України Володимира Зеленського назвало дату можливого відкриття КПВВ на Донбасі. За його інформацією, проти ідеї відкриття пунктів пропуску виступають міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова СБУ Іван Баканов. Вони вважають, що з окупованих територій в Україну можуть потрапити інфіковані COVID-19, що призведе до другої хвилі спалаху пандемії.