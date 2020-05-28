Які області ще не готові до полегшення карантину

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Станом на 28 травня 7 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає NNS.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.