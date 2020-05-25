Після перевірки звільнили керівника лабцентру у Дніпрі: підозрюють спотворення результатів тестів на COVID-19

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У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу. Лабораторію звинуватили у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської облради.

Там зазначили, що днями діяльність лабораторного центру Дніпра перевіряли комісії Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID-19.

За результатами роботи комісій 22 травня звільнили очільника лабораторного центру Олександра Штепу.

За вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.

Тепер тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко.

В облраді додали, що питання із затримкою проведення тестів в області вирішено.

Наразі в області лабораторно підтвердили 869 випадки інфікування коронавірусом, за суботу та неділю виявили 10 нових позитивних випадків.