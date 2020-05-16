Палія "Долини нарцисів" будуть судити. Скільки можуть дати?

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У Закарпатській області прокуратура затвердила обвинувальний акт підозрюваному в умисному підпалі “Долини нарцисів”. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає NNS.

“Прокурором Хустської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного місцевого мешканця в умисному підпалі 9 га природоохоронного науково-дослідного відділення “Долина нарцисів” ім. проф. Василя Комендаря”, - йдеться у повідомленні.

Як установлено в ході досудового розслідування, 27 березня підозрюваний умисно підпалив суху траву на території заповідника та покинув місце злочину. Тоді вигоріло близько 6,5 га сіножатей. Наступного дня, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава, він повторно підпалив сухостій.

За розрахунками фахівців заповідника, унаслідок цих дій знищено близько 10 тис. квітів білоцвіту весняного, занесеного до Червоної книги України.

Загальна сума збитків, заподіяних Карпатському біосферному заповіднику ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря, становить майже 650 тис. грн.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.ч. 1, 2 ст.252 КК – умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду, шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до дванадцяти років.