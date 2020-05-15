У Київському інтернаті спалах коронавірусу: захворіла 81 особа

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У Києві виявили нове вогнище коронавірусу - у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат захворіла 81 людина. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС. Відповідону інформацію надав сьогодні, 15 травня, мер Києва Віталій Кличко в екстреному зверненні.

Як стало відомо NNS , протестували на вірус всього 182 особи. Серед хворих - 53 вихованки. З персоналу інтернату захворіли 26 жінок і двоє чоловіків.

"Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті", - розповів Кличко.

Троє людей з персоналу зараз у лікарні. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Є ймовірність, що інфекцію принесла одна з працівниць закладу. Інтернат закрили на карантин. Його дезінфікують, на в'їзді чергують рятувальники та поліція.

Також, за словами Кличка, медики протестують вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків.

У квітні спалах коронавірусу стався в кількох гуртожитках на Київщині та інших регіонах України, десятки людей захворіли, є летальні випадки.

Також спалах коронавірусу стався у Києво-Печерській та Почаївській лаврах, через це будівлі закрили на карантин.