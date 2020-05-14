Как проверить, есть ли в сосисках натуральное мясо

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Мы часто выбираем продукты питания, ориентируясь исключительно на их вкус. Но, как говорят знающие люди, вкусно – не значит полезно. В современной пищевой промышленности используются такие добавки и ароматизаторы, которые способны превратить в деликатес даже пластилин.

Сосиски – не исключение. Их выраженный вкус еще не означает того, что в них присутствует мясо.

Работники мясокомбинатов знают, как проверить качество сосисок. Поделимся этой хитростью: так вы сможете сделать для себя полезные выводы, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Купите несколько видов сосисок и, придя домой, поставьте их вариться. После того, как они приготовятся, поломайте их пополам и обратите внимание на место надлома. Если на одной половинке имеется выпуклость, а на второй – ямка, то мясо в продукте присутствует. Если края ровные, то есть, без выпуклостей и ямок, то вряд ли сосиска приготовлена из натуральных ингредиентов.

Запомните, у какой сосиски получился неровный надлом, и покупайте продукт этого сорта. Откажитесь от тех изделий, в состав которых входят искусственные ингредиенты и вредные добавки. Возможно, они и вкусны, но вашему здоровью причинят один только вред.