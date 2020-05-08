Сдал плазму после коронавируса - получи тысячу

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Мэр Днепра Борис Филатов в своем посте на Фейсбуке сообщил, что вскоре в городе начнется сбор плазмы переболевших коронавирусом ради создания инновационного лекарства от COVID-19, передает NNS.

«Достигнута договоренность с фармацевтической компанией «Биофарма», которая начнет в Днепре сбор плазмы крови вылечившихся от коронавируса. Донорам выплатят по 1 тыс грн за каждую сдачу», — написал Филатов.

Также он добавил:

«Собранная плазма необходима для производства инновационного лекарства в борьбе против коронавируса, которое разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний».



Подробнее о данной инициативе мэр Днепра пообещал рассказать в скором времени.