Сдал плазму после коронавируса - получи тысячу

- 08 трав. 2020
- Перегляди: 571
Завантажте мобільний додаток сайту
Мэр Днепра Борис Филатов в своем посте на Фейсбуке сообщил, что вскоре в городе начнется сбор плазмы переболевших коронавирусом ради создания инновационного лекарства от COVID-19, передает NNS.
«Достигнута договоренность с фармацевтической компанией «Биофарма», которая начнет в Днепре сбор плазмы крови вылечившихся от коронавируса. Донорам выплатят по 1 тыс грн за каждую сдачу», — написал Филатов.
Также он добавил:
«Собранная плазма необходима для производства инновационного лекарства в борьбе против коронавируса, которое разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний».
Подробнее о данной инициативе мэр Днепра пообещал рассказать в скором времени.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!