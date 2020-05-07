Дело гинеколога, снимавшего видео для порносайтов, закрыто: нет состава преступления

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Уголовное производство по факту распространения на порносайте видео, снятого во время процедуры УЗИ в Одесском областном онкологическом диспансере закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание odessitua.com.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Одессы, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, в одном из кабинетов Одесского областного онкологического диспансера установили скрытую камеру для записи процедуры обследования пациенток. Видео выкладывали на порнографические сайты.

В совершенном преступлении подозревали администратора интернет провайдера, который настраивал интернет сотрудникам на территории онкодиспансера, самого врача-узиста и предпринимателя, который установил камеру и ее обслуживал.

Работники киберполиции провели обыски у последних двух, и изъяли технику: системный блок, роутер, карту памяти, ноутбук, жесткий диск, кабель от него, мобильные телефоны. Киевский районный суд наложил на все арест, который собственники техники все еще пытаются снять.

Как сообщалось ранее в судебном решении Киевского райсуда Одессы об аресте имущества в рамках расследования данного инцидента, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные злоумышленники разместили на одном из сайтов «видео порнографического характера с участием последней во время проведения процедуры УЗИ».

Затем стражи порядка установили, что скрытая камера находится в кабинете одного из врачей онкодиспансера и такие съемки там проводятся постоянно. Правоохранители выявили целый сборник таких видеороликов на одном из ресурсов для взрослых, который разместил там неизвестный под «никнеймом».

«При этом пациентов врача не предупреждают о наличии камеры видеонаблюдения и об осуществлении видеофиксации прохождения процедуры УЗИ», — сообщается в решении.

Видео снимали с начала 2018 по апрель 2019 года.

В ноябре полиция провела обыски в медучреждении, по месту жительства подозреваемого и в его машине, в ходе которых изъята техника для видеонаблюдения, флэшкарта, ноутбук и жесткие диски. Также провели компьютерно-техническую экспертизу. Однако, доказать ничего не удалось.