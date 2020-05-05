У Сумах захворіли працівники супермаркету. Весь магазин на карантині

- 05 трав. 2020
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В Сумах коронавірус підтвердили у шести осіб, працівників одного з міських супермаркетів.
Про це на брифінгу в обласній державній адміністрації повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, передає NNS із посиланням на Сьогодні.
Хворобу виявили у п'ятьох співробітників супермаркету по вулиці Петропавлівській, 76, де 2 травня в однієї з продавчинь вже виявили коронавірус.
Всі хворі перебувають вдома, а працівників цього магазину – усі 71 особу – також відправили по домівках, на самоізоляцію.
Ще три особи звернулися до швидкої, у них діагностували захворювання середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізовано. Між собою вони не пов'язані.
Всього ж в Сумах, за останніми даними, 21 особа інфікована COVID-19.
Крім того, один хворий є в Глухові.
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