У Сумах захворіли працівники супермаркету. Весь магазин на карантині

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В Сумах коронавірус підтвердили у шести осіб, працівників одного з міських супермаркетів.

Про це на брифінгу в обласній державній адміністрації повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, передає NNS із посиланням на Сьогодні.

Хворобу виявили у п'ятьох співробітників супермаркету по вулиці Петропавлівській, 76, де 2 травня в однієї з продавчинь вже виявили коронавірус.

Всі хворі перебувають вдома, а працівників цього магазину – усі 71 особу – також відправили по домівках, на самоізоляцію.

Ще три особи звернулися до швидкої, у них діагностували захворювання середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізовано. Між собою вони не пов'язані.

Всього ж в Сумах, за останніми даними, 21 особа інфікована COVID-19.

Крім того, один хворий є в Глухові.