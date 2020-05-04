На Запоріжжі коронавірус дістався дитячого будинку-інтернату

Завантажте мобільний додаток сайту

У КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради виявлено COVID-19. Про це повідомляє Запорізька міська рада в офіційному Telegram-каналі, інформує NNS.

Повідомляється про інфіковану 7-річну дитину.

«У КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради виявлено інфіковану 7-річну дитину», — йдеться в повідомленні.

Також наразі ще у 5 дітей наявні симптоми захворювання.

Загалом у закладі нині перебувають 120 вихованців. Усі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус.

За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 4 травня у Запорізькій області зареєстровано 285 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.