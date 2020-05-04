На Запоріжжі коронавірус дістався дитячого будинку-інтернату

- 04 трав. 2020
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У КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради виявлено COVID-19. Про це повідомляє Запорізька міська рада в офіційному Telegram-каналі, інформує NNS.
Повідомляється про інфіковану 7-річну дитину.
«У КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради виявлено інфіковану 7-річну дитину», — йдеться в повідомленні.
Також наразі ще у 5 дітей наявні симптоми захворювання.
Загалом у закладі нині перебувають 120 вихованців. Усі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус.
За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 4 травня у Запорізькій області зареєстровано 285 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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