Мер Дніпра вирішив достроково послабити карантин

У Дніпрі послаблюють карантин. Таке рішення прийняв очільник міста Борис Філатов. Тут відкриють хімчистки, СТО, майстерні та ринки, а пізніше — перукарні, ательє, адвокатські та нотаріальні бюро. Про це NNS повідомляє з посиланням на відповідну заяву Філатова у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS, з 30 квітня в місті починають працювати заклади громадського харчування, але без допуску відвідувачів до зали. Відвідувачі зможуть просто забрати замовлення з собою. Крім того, працювати дозволять хімчисткам, СТО і майстерням з ремонту різного устаткування. Обовʼязкові умови — наявність масок, рукавичок та антисептиків.

Мер Дніпра також повідомив, що 4 травня дозволять прогулянки у декількох зелених зонах та бульварних частинах вулиць. За його словами, ці зони не підпадають під заборону відвідування.

«Можете називати це як завгодно — хитрістю або обхідним шляхом. Але зрозумійте правильно: ті, хто буде збиратися великими компаніями, розпивати спиртні напої і смажити шашлики, отримають жорсткі санкції. Навіть в умовах поетапного ослаблення карантину за дотриманням правил безпеки стежитимуть патрулі», — попередив мер.

Також Філатов повідомив, що починаючи з 12 травня, залежно від розвитку епідемії та прогнозів, у місті запрацюють невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро. Вони також мають виконувати умови щодо індивідуальних засобів захисту та дезінфікувати приміщення.

Мер Дніпра написав:

«Официально.

Дорогие земляки !

Сегодня мы прервём традицию еженедельных отчетов. Я не буду перечислять вам скучные цифры по количеству продезинфицированных подъездов, выданных спецбилетов и розданных килограммах капусты.

Вместо этого мы откровенно поговорим о действительно наболевшем – о том, как все мы устали от карантина.

Если одни вымотались морально, то остальные уже просто не знают, чем завтра будут кормить свою семью.

Меры предосторожности в условиях эпидемии нужны, но они должны быть справедливыми – без всякой избирательности. Чтобы малые фермерские хозяйства, владельцы кофеен, булочных и магазинов непродовольственных товаров снова могли зарабатывать, а не просто наблюдать, как супермаркеты продают импортированные из-за границы овощи, молочку и другие товары.

Потому что концентрация людей в крупном сетевом магазине по сути такая же, как и на условной «Озерке». Если не больше.

Не говоря уже об элитных столичных ресторанах, которые продолжают работать на зависть всему малому бизнесу.

Из сложившийся по всей стране ситуации нужен сбалансированный выход – безопасный как для здоровья, так и для благосостояния людей. И дальше все будет зависеть от вашего благоразумия и готовности быть ответственными за себя и окружающих.

Сегодня в Днепре мы контролируем ситуацию с эпидемией. В настоящее время количество заболевших для миллионного города действительно минимальное. Его невозможно сравнивать с показателями городов, например, по Черновицкой области, где произошла основная вспышка.

Тем не менее город готов к разным, в том числе и к худшим сценариям. Наша 21-я инфекционная больница, за средства городского бюджета, всех налогоплательщиков, а также волонтёров и предпринимателей обеспечена всеми необходимыми лекарствами и оборудованием. При этом продолжается перепрофилирование 8-й больницы, которая, при необходимости, сможет принять до 500 пациентов.

Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки. Поэтому с сегодняшнего, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования.

Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал.

Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.

В отличие от других стран, где местному самоуправлению дана возможность устанавливать свои правила – в зависимости от эпидемиологической ситуации, у нас это идёт централизовано – по всей стране.

Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены.

Мы все живем в этом городе. И городская власть – на стороне людей, а не чиновников из Киева.

В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения.

Давайте честно: что не запрещено, то разрешено.

Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте.

Можете называть это как угодно – лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции.

Даже в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули.

Ещё раз, услышьте меня: полиция вам не враг. Они следят за порядком ради вашей же безопасности. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте их требования - не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично.

Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счёт, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим – с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.

В завершение ещё раз хочу сказать вам: пожалуйста, соблюдайте масочный режим, не собирайтесь в компании, беспрекословно выполняйте требования полиции, которая также, как и вы, устала от карантина. Не говоря уже о том, что они, как и медики, имеют повышенный риск заразиться.

Поверьте, мне было непросто принять политическое решение о послаблении карантина. По двум причинам.

Во-первых, я очень переживаю за ваше здоровье, дорогие земляки. Меньше всего хотелось бы, чтобы в результате послаблений болезнь начала усилено распространяться.

Во-вторых, вы все должны понимать, что этот шаг вам навстречу повлечёт для меня новые уголовные дела, которые обязательно будут проинспирированы моими недоброжелателями – как в Киеве, так и на областном уровне.

Но я не боюсь. Потому что бояться глупо, и я чувствую за собой вашу поддержку.

Пожалуйста, внимательно изучайте все рекомендации городских властей, которые будут даны в ближайшее время на информационных ресурсах горсовета.

Соответствующее видеообращение смотрим на моем Ютуб-канале.

UPD: по режиму работы транспорта буквально завтра будет предложено решение с использованием QR -кодов»