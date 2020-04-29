У Мечникова прийняли пологи у жінки з коронавірусом

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У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова інфікована CОVID-19 народила здорову дитину.

Про це головлікар у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив у Facebook.

"Навіть у важкі дні епідемії мами повинні народжувати українців. Місце справжнього кохання - пологовий будинок лікарні Мечникова. Дуже радісна новина сьогодні. О другій годині ночі в Мечникова народився хлопчик з рідкісним українським ім'ям Самуїл. Маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавірусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см. Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість", - повідомив Риженко.

Він додав, що всі жінки, які найближчим часом планують народжувати з діагностованим COVID-19, можуть не хвилюватися - саме в Мечникова вони "отримають своє довгоочікуване щастя з допомогою професіоналів".

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Дніпропетровській області визначили ще одну госпітальну базу - для вагітних.

8 квітня вагітна з важкою вірусною пневмонією в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова народила здорову дитину. Дівчинка. Вага 3,5 кг, зріст 51 см.

У Дніпропетровській області - 323 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Зараз ще 78 пацієнтів очікують результатів ПЛР-діагностики. Перевіряють людей з пневмонією, симптомами коронавірусу і всіх контактних осіб. 17 осіб одужали від COVID-19, триоє людей померли.