Нажитися на масках для медиків. У Кривому Розі на хабарі спіймали посадовця

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На Дніпропетровщині посадовець вимагав 50 тисяч гривень за видачу сертифіката якості на захисні маски, повідомляє NNS із посиланням на повідомлення Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на сторінці Facebook.

Вказану продукцію повинні були поставити до медичних закладів області для забезпечення медичного персоналу.

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі Криворізького відділу поліції спільно з військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України задокументували факт вимагання та отримання посадовою особою однієї з філій державного підприємства «Дніпростандартметрологія» неправомірної вигоди.

За організацію та прискорення розроблення відповідних технічних умов «Засоби індивідуального захисту – «маска захисна» та подальшого отримання сертифіката відповідності виготовленої підприємством продукції керівник філії вимагав від директора товариства 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Вказану продукцію повинні були поставити до медичних закладів області для забезпечення медичного персоналу засобами індивідуального захисту.

Сьогодні, 27 квітня, під час одержання визначеної посадовцем суми його затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.