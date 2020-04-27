На Одещині сімейний лікар заразив коронавірусом 32 своїх колег

- 27 квіт. 2020
- 934
Завантажте мобільний додаток сайту
В Одеській області станом на вечір 25 квітня лабораторно підтверджені 219 випадків Covid-19, у тому числі встановлено, що один із сімейних лікарів Подільської лікарні заразив щонайменше 32 медпрацівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на голову Одеської облдержадміністрації Максима Куция.
«Щойно прийшли результати ПЛР-тестувань медпрацівників з Подільська, в якому через епідемічну ситуацію було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом усіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської лікарні», - зазначив Куций.
За даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!