Закриття київського метро. За це рішення на Кабмін подано до суду

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав до суду позов через рішення Кабінету міністрів України, яке стосується закриття метро в Україні, а зокрема і у Києві, через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає NNS. На його думку, такий крок був "незаконним та навіть злочинним щодо українців".

"Подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро", – йдеться у дописі нардепа.

Він підкреслив, що чимало людей, які забезпечують життєдіяльність міст, зокрема і медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу.