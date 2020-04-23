Закриття київського метро. За це рішення на Кабмін подано до суду

23 квіт. 2020
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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав до суду позов через рішення Кабінету міністрів України, яке стосується закриття метро в Україні, а зокрема і у Києві, через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає NNS. На його думку, такий крок був "незаконним та навіть злочинним щодо українців".

"Подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро", – йдеться у дописі нардепа.

Він підкреслив, що чимало людей, які забезпечують життєдіяльність міст, зокрема і медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу.

"Уряд безвідповідально підійшов до цього рішення відрізати їх від транспорту, не прорахував усі можливі наслідки, а просто наосліп зробив впевнений крок до знищення економіки міста та створення страшних незручностей для мільйонів жителів", – написав Гончаренко.

Автор: Алена Зинченко

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