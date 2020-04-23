Під Києвом досі перевіряють гуртожиток на COVID-19 (Фото)

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Як раніше повідомляла NNS, у місті Вишневе Київської області у приватному гуртожитку зафіксували спалах коронавірусної хвороби. Сьогодні, 23 квітня, опівдні до гуртожитку приїхала пересувна лабораторія, пише Depo.ua.

До цього були повідомлення від влади про те, що всі мешканці гуртожитку у Вишневому здали ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. Але з'ясувалося, що є ті, хто вчора "проспав" або з якихось причин не встиг здати обов'язковий тест на COVID-19.

Чи виявлені нові випадки захворювання на коронавірус, медики не повідомили.

Загалом ситуація у гуртожитку спокійна, час від часу підходять знайомі мешканців гуртожитку або волонтери і приносять продукти. Багато з мешканців відпочивають на балконі.

Всі фото: Олександр Хоменко / Depo.ua