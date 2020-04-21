Объявила голодовку. В Днепре директор больницы решила так бороться с бездействием власти (видео)

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В Днепре и Украине нарастает серьезный скандал: объявила бессрочную голодовку руководитель Днепропетровской областной реабилитационной больницы, которая находится в подчинении Днепропетровского областного совета. Передает NNS со ссылкой на сайт "Днепровская панорама".

"Это крайняя мера, но у меня нет другого пути", — заявляет Инесса Шевченко.

Во время голодовки она намерена находиться на рабочем месте и выполнять свои обязанности.

Руководитель больницы областного совета возмущена тем, что власть оставила медиков без средств к существованию. При этом власти области со своей стороны никак не реагируют на происходящее. Руководитель областного совета, который может и должен оказать всю возможную помощь, молчаливо обходит проблему стороной, бросив больницы и медработников на произвол судьбы. И это — в ситуации, когда — именно медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

"Условия, в которых оказались медики областной реабилитационной больницы, действительно нечеловеческие: “160 живых людей получили 148 тыс. аванса!” — возмущена Инесса Шевченко.

В пересчете на одного человека, за вычетом налогов, придется меньше 700 гривен. Как могут прожить на такие деньги люди в наше время — ответить не могут ни столичные, ни областные чиновники.

Теперь руководитель Днепропетровской областной реабилитационной больницы намерена голодать до полного удовлетворения своих требований.

"…Звонят врачи со всей Украины, они поддерживают меня. Для них мой поступок — как свет в конце тоннеля, — говорит она. — И я не могу подвести людей, это моя принципиальная гражданская позиция" -, говорит Инесса Шевченко.

Напомним, ранее на въездах в Днепропетровскую область появились бетонные блоки, имитирующие блок-посты. Каким образом такие конструкции могут помочь защитить область от распространения коронавируса — неизвестно. Однако, данная инициатива областной власти уже вызвала в соцсетях шквал мэмов и шуток.