У жіночому монастирі біля Хмельницького підтвердили п'ять випадків коронавірусу

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У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ Московського патріархату підтвердили вже п'ять випадків коронавірусної хвороби. Про це на онлайн-брифінгу у вівторок повідомив голова Хмельницької обладміністрації Дмитро Габінет, пише LB.ua, інформує NNS.

Монастир розташований в селі Головчинці неподалік від обласного центру.

"На цей момент у монастирі п'ять хворих. З них це три черниці, одна особа – це священник, і послушник чернівецького монастиря. На стаціонарному лікуванні перебувають дві монашки в Хмельницькій інфекційній лікарні. Три людини є на амбулаторному лікуванні за місцем свого постійного перебування. Стан їх такий, що проявів захворювання ніяких немає, вони поки що є безсимптомними носіями", – розповів Габінет.

Усього медики взяли біоматеріали на аналіз у 44 контактних осіб, з яких 33 – священнослужителі та черниці. Встигли перевірити 28 осіб, інформація по інших буде відома пізніше.

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Головчинецький монастир закритий для відвідування.

Усього на території Хмельницької області захворіли 55 осіб. З них померли чотири людини, одужали п'ять.

Нагадаємо, що спалахи коронавірусу раніше підтвердили у двох монастирях УПЦ МП у Києві (Лаврі та Іонинському монастирі), а також у Почаївській Лаврі.

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