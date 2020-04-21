В Україні закривають ціле місто через порушення священиками карантину

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Місто Почаїв Тернопільської області закривають на в’їзд і виїзд через те, що священики та парафіяни УПЦ МП тут грубо порушують карантин. Це вже призвело до спалаху коронавірусу, повідомляє NNS з посиланням на The Бабель.

Згідно отриманої NNS інформації, з 21 квітня у Почаєві Кременецького району на Тернопільщині, де розташована Свято-Успенська Почаївська лавра (Московський патріархат), вводиться заборона на вʼїзд і виїзд. Про це повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вʼячеслав Онишкевич у Facebook.

Таке рішення прийняли через різке зростання захворюваності на COVID-19 в Почаєві і через порушення карантину під час великодніх богослужінь.

«Просимо почаївчан повернутися у місто і залишатись вдома, а гостей — просимо покинути Почаїв», — наголосив у зверненні Онишкевич.

Контрольно-пропускні пункти для здійснення патрулювання посилять військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату, а також рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження транспортних засобів.

Також з 21 квітня у Почаєві запроваджують пропускну систему. У місто зможе заїхати лише спецтранспорт, який впливає на забезпечення життєдіяльності міста, і лише за відповідними перепустками.

За словами Онишкевича, станом на 20 квітня у Почаєві офіційно підтвердили 13 випадків інфікування коронавірусом, загалом у Кременецькому районі — 42 випадки.

За даними поліції, у Свято-Успенській Почаївській лаврі під час Великоднього богослужіння віряни масово порушували карантин

17 квітня санітарний лікар області повідомила, що в Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. Настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.