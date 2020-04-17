Смог у Києві: МОЗ дало рекомендації жителям міста та області

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Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації жителям Києва в зв'язку із сильним смогом, який накрив місто. Відповідні поради озвучив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, пишуть bykvu.com, інформує NNS.

Степанов із посиланням на ДСНС зазначив, що “хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе”.

“Ми всі бачимо сильний смог у місті Києві та Київській області, відчуваємо його. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, цей смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що, згідно з повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон по Києву і області в межах норми”, – сказав він.

Скрін з відео брифінгу

При цьому міністр наголосив, що “дим у повітрі може викликати головний біль, утруднення дихання, кашель, подразнення очей”.

У зв’язку з цим МОЗ радить:

• Якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю.

• Пити більше рідини, до 2-3 літрів на добу.

• Максимально не відкривати вдома вікна.

• Проводити частіше вологе прибирання приміщень.

Особливо це стосується “людей, які мають серцево-судинні захворювання”.

Напередодні в КМДА повідомляли, що причиною сильного задимлення є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Зазначалося, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма). При цьому було зафіксовано перевищення формальдегіду і діоксиду азоту в повітрі (продуктів горіння).

У КМДА також радили:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці (при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати);

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання (корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря);

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих (зокрема, рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі);

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Головне фото: fakty.uа

