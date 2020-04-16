В епіцентрі зараження священник УПЦ МП скликає людей до церкви

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На Миколаївщині архієпископ Вознесенський і Первомайський Алексій (УПЦ МП) звернувся до пастви та духовенства з повідомленням, що Великоднє нічне богослужіння та освячення пасок відбудеться, і бажаючі зможуть взяти у ньому участь. І це попри те, що у Вознесенському районі зафіксовано найбільше в області хворих із коронавірусом.

Звернення архієпископа опубліковане на офіційному сайті Вознесенської єпархії УПЦ МП, передає NNS.

«Богослужіння в Великодні святкові дні відбуваються згідно Статутів нашої Церкви. Зокрема, Великоднє нічне богослужіння та освячення пасок буде відбуватися! Всі бажаючі можуть приступити до Таїнства Покаяння та Євхаристії», - йдеться у зверненні.

Щоправда, один із його пунктів містить прохання під час богослужіння «виконувати вимоги і норми, встановлені МОЗ».

Також архієпископ закликав паству не дивитися телевізор і не користуватися інтернетом, а особливо соцмережами, які, мовляв, розповсюджують брехливу інформацію.

«... настійне прохання: категорично УТРИМАТИСЯ від перегляду телевізора, який нагнітає обстановку і вводить у відчай людей, підриваючи тим самим психічне здоров'я населення, а також обмежити себе в інтернет-просторі. Зокрема - в соціальних мережах, які теж є розповсюджувачами неправдивої та негативної інформації, яка призводить людей до відчаю і шкодить як духовному, так і фізичному здоров'ю», - йдеться у зверненні.

Варто зауважити, що на сьогодні у Вознесенському районі Миколаївщини зареєстровано найбільше хворих на коронавірус – 20 людей. По області - 22. І перші випадки захворювання зафіксовані саме в віруючих громади однієї з церков.