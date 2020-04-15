Водіям та пасажирам на в’їздах до Києва вимірюватимуть температуру

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Із 16 квітня водіям та пасажирам транспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Київської міської державної адміністрації, інформує NNS.

«Норма щодо обов’язкової термометрії почне діяти із 00:00 16 квітня на основних в’їздах до столиці. Забезпечуватимуть її виконання поліція спільно із медиками», — повідомляють у КМДА.

Перевіряти будуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі, та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб включно із водієм.

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Якщо у людини температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, її тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, то викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Також у КМДА нагадали, що особам, які підлягають самоізоляції та обсервації, заборонено самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації. Після закінчення терміну перебування в самоізоляції або обсерваторі людина має отримати довідку та пред’явити її на виїзді з території карантину, тобто з Києва.

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