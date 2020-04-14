Поширення коронавірусу на Миколаївщині сталося через релігійні обряди

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Миколаївська область, яка довго залишалася єдиною в Україні без випадків коронавірусу, наразі має вже 14 хворих. Поширення інфекції сталося через проведення релігійних обрядів. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцевий сайт novosti-n.org.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву зробив у своєму зверненні до жителів області заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтли.

В даний час в області зареєстровано 14 випадків захворювання, з них 9 були виявлені за останню добу. Всі хворі перебувають у тісному колі спілкування за релігійною ознакою.

- Подібні зараження ми бачили в Південній Кореї, де захворіло більше трьох тисяч чоловік, ми бачили в місті Дніпро, в Києво-Печерській лаврі. Закликаю: прислухайтеся до порад влади та медиків. Релігійні масові заходи в умовах епідемії несуть реальну загрозу не тільки вашому життю, але і життю ваших близьких, оточуючих, всіх інших громадян нашої держави, - сказав віце-губернатор.

Трайтли закликав підтримати ініціативу президента «Великдень вдома».

- Будь ласка, дотримуйтеся карантину і залишайтеся вдома, - звернувся до жителів області чиновник.