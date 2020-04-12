У Кривому Розі більше 100 людей ізолювали через випадок COVID-19

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У Кривому Розі через контакт з жінкою, зараженою коронавірусом, ізолювали більш як 100 людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на Криворізьку міськраду, передає NNS.

Зокрема, ізолювали лікарів та пацієнтів лікарні, де її спочатку лікували від ГРВІ, її колег, а також друзів і близьких.

Так, жінку госпіталізували в лікарню №3 ще 6 квітня за рекомендацією сімейного лікаря з діагнозом ГРВІ. Коронавірус був лабораторно підтверджений тільки через 4 дні методом ПЛР-аналізу.

Пацієнти та працівники лікарні, де лікувалася жінка, зробили експрес-тести. У 2 з них результати слабопозитивні, у 3 — позитивні. Всіх людей обстежують методом ПЛР. Сім'я жінки також знаходиться вдома на самоізоляції.