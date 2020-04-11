Чего больше всего хотят жители Донбасса: опрос

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На территории Донецкой и Луганской областей было проведено социологическое исследование настроений и желаний жителей данного региона. Об этом NNS сообщает со ссылкой на zoryanyy.tv.

Согласно информации, полученной NNS , исследование проводилось Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии. Социологи выяснили, что восстановление мира является самым большим желанием Жителей Донбасса. С одной стороны, есть вера в то, что мир принесет и восстановление довоенной жизни. С другой - нет понимания, каким образом власти могут достичь этого результата. Об этом заявил во время онлайн брифинга аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Буковский.

Исследователи утверждают, что жители Донецкой и Луганской областей дают преимущественно умеренные оценки своей жизненной ситуации.

Как благополучную, хотя и с некоторыми трудностями, эту ситуацию оценивают 43% дончан и 41% луганчан. 38% дончан и 37% луганчан определяют ее как неблагополучную.

В восприятии общей ситуации в регионе преобладают негативные оценки.

В Донецкой области 54% респондента характеризуют ситуацию как напряженную, а 12% - как взрывоопасную.

В Луганской области соответствующие показатели оказываются еще выше - 63% и 13% соответственно.

Среди луганских респондентов однозначное преимущество имеет мнение, что со времен выборов Президента и Верховной Рады в 2019 году никаких изменений не произошло. Такое мнение высказывают 58% опрошенных. В том, что ситуация даже ухудшилась, убеждены 29% респондентов.

Среди дончан большинство также не замечает изменений к лучшему - 41%, видят ухудшение 19% опрошенных, и 37% таки отмечают и некоторые улучшения.

Больше пессимизма луганчане демонстрируют и при оценке успешности решения местных проблем.

Среди луганчан 43% отмечают, что практически ничего не делается для решения таких проблем, 30% - что имеющиеся попытки решения проблем являются преимущественно неудачными.

Среди дончан соответствующие показатели составляют 17% и 26%.

"Если данные этого опроса сравнить с данными аналогичного опроса конца 2018 года, то увидим, что оценки дончан несколько улучшились, а оценки луганчан - ухудшились.

В частности, среди донецких респондентов уменьшилась доля тех, кто считает, что для решения проблем практически ничего не делается (с 23% до 17%), и увеличилась доля тех, кто считает, что проблемы хотя бы частично решаются (с 31% до 47% ).

А вот среди луганчан имел место некоторый рост как мыслей о неудачных попытках решения проблем (с 21% до 30%), так и мыслей об отсутствии каких-то позитивных действий (с 39% до 43%).

По словам Буковского, люди больше всего озабочены судьбой молодежи - ей негде работать, и она покидает Донбасс. Поэтому растут опасения, что города постепенно начнут приходить в упадок.

При этом среди молодежи, до 40 лет, которые стали участниками фокус-групп (волонтеры, активисты) есть опасения, что власть их оставит и они окажутся в опасной изоляции.

Среди важнейших проблем, которые выделяют жители Донбасса, преобладают социально-экономические:

создание рабочих мест,

повышение зарплат и пенсий,

помощь в налаживании бизнеса,

привлечения инвестиций,

борьба с коррупцией.

Важными проблемами для жителей Донбасса остаются медицинское обслуживание и восстановление инфраструктуры. Менее насущной - обеспечение обороны города от возможного нападения.

«Среди донецких респондентов заметно уменьшились упоминания об успехах в восстановлении разрушенной инфраструктуры (с 43% до 22%). Немного уменьшилось и количество упоминаний о налаживании медицинского обслуживания (с 12% до 3%), организации обороны населенных пунктов (с 10% до 3%), об обеспечении порядка и борьбе с преступностью (с 18% до 10%).

В то же время немного увеличились упоминания о решении проблем перемещенных лиц (с 9% до 17%) и привлечения инвестиций (с 4% до 11%);

Среди луганских респондентов каких-нибуть заметных изменений в частоте упоминаний всех вариантов ответов не произошло», - утверждает Петр Буковский.

Региональное исследование общественного мнения проводилось в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии с 18 февраля по 2 марта 2020 года.

Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением неподконтрольных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям как возраст, пол и место жительства.