Коронавирус добрался до Николаевской области

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Долгое время Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не было зафиксировано случав коронавируса. К сожалению, ей не удалось стать исключением. Сегодня, 11 апреля, здесь подтвердили два случая заболевания. Об этом NNS сообщает со ссылкой на journalist.today.

Согласно информации, полученной NNS, соответствующее заявление сегодня сделал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в Украине больше нет ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом.

«Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зарегистрировано в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесеновском районе. У людей, которые вернулись из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому Николаевская область, к сожалению, вошла в число тех областей, которые имеют случаи коронавирусной болезни», – сообщил Ляшко.