На Волині жінку оштрафували за плітки

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На Волині жінку оштрафували за поширення пліток про свого односельця. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Главком, яке, в свою чергу, посилається на сектор комунікації поліції Волині.

Згідно інформації, отриманої NNS , пліткарка тепер повинна сплатити штраф 170 гривень та 420 гривень судового збору

Повідомляється, що жінку притягнули до адміністративної відповідальності за розповсюдження неправдивої інформації про коронавірус.

«Жінка поширювала недостовірну інформацію щодо захворювання односельця на коронавірус. З її слів, чоловік, перебуваючи за кордоном, захворів і має намір повернутися в село», - розповіли правоохоронці.

Як зазначається, поліцейські офіцери громади Забродівської об'єднаної територіальної громади склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-1 (поширювання неправдивих чуток) КУпАП.

Згодом Ратнівський районний суд визнав жінку винною, тож вона сплатить штраф 170 гривень та 420 гривень судового збору.