У Мечникова почали лікувати тяжкохворих на COVID-19. Одна з них - породілля

- 10 квіт. 2020
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Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова почала приймати важких хворих з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко у Facebook, передає NNS.
"Лікарня Мечникова вступила в нову еру своєї роботи. Ми лікуємо пацієнтів з коронавірусом. Жінку привезли з Першотравенська вчора о 18:40, на дев'ятий день хвороби. З тяжкою дихальною недостатністю. Насичення крові киснем всього 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР того самого дня. Всю ніч у реанімації рятували життя", - написав Риженко.
Також він повідомив про другий тяжкий випадок.
"Друга жінка - вагітна з важкою вірусною пневмонією - 8 квітня народила здорову дитину. Дівчинка. Вага 3,5 кг, зріст 51 см. Походження пневмонії уточнюємо", - додав головний лікар.
Всього на Дніпропетровщині 52 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції.
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