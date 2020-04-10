Репетиція карантинної Пасхи. На Буковині на вихідні закриють всі магазини

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У Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, запроваджують особливий режим пересування. У цей час будуть зачинені всі продуктові магазини та автозаправні станції. Про це в Youtube повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає NNS.

"Відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим. На відміну від попередніх вихідних, у наступну суботу з 13:00 не будуть працювати жодні магазини - продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та поліції", - поінформував очільник області.

За його словами, ці заходи запроваджуються, аби громадяни не мали спокуси виходити з дому на вихідних.

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Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Чернівецькій області зафіксували 76 нових випадків захворювання Covid-19. Загалом коронавірусом в області інфіковані 379 осіб.