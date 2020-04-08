В Одесі знущалися над сиротами. Що загрожує винуватцям

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Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Світанок", де знущалися над вихованцями, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, передає NNS.

За версією слідства, наприкінці липня 2019 року вихователі центру викликали співробітників охоронного агентства, один з яких познущався з вихованців та побив двох неповнолітніх. Вихователів поруч у цей час не було, тож, на думку правоохоронців, вони фактично не вжили необхідних дій щодо охорони дітей від фізичного та психологічного насильства.

Справу порушили за ч.2 статті 137 Кримінального кодексу України – невиконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення.

Якщо провину вихователів доведуть, їм загрожуватиме від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю упродовж трьох років.

Раніше про знущання над дітьми у "Світанку" повідомляла волонтерка і колишня співробітниця поліції Зоя Мельник. За її словами, співробітники центру систематично піддають дітей психологічному та фізичному насильству, зокрема, вдаючись до послуг охоронної фірми "Центр". Через це діти та підлітки регулярно тікали з центру реабілітації.

Через знущання над дітьми відкрили провадження за ч.1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітнього), ч.2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу.