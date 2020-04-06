У Тернопільській області 44 медики захворіли на коронавірус

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У Тернопільській області інфікування коронавірусом підтвердили у 44 медиків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом.

Згідно інформації, отриманої NNS , переважна більшість хворих — лікарі Монастириського району.

У списку інфікованих — 35 лікарів у Монастириському районі, два у Заліщицькому, чотири в Кременецькому і по одному в Козівському і Бучацькому районах, а також у Тернополі (захворювання не повʼязане із професійною діяльністю).

Штаб повідомляє також про смерть чоловіка, у якого першим на Тернопільщині виявили коронавірус. Це 57-річний священик з міста Заліщики. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні, 6 квітня, вранці він помер.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.