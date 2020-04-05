Столичные тяжеловесы бойкотируют карантин

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В Киеве спортсмены продолжают заниматься в "качалке под открытым небом" в Гидропарке, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает NNS со ссылкой на страницу Facebook активиста Михаила Ковальчука..

Как заявил спортсмен, они готовы сопротивляться полиции в случае попыток закрытия "качалки".

По его мнению, постановление Кабинета министров об ужесточении карантина нарушает Конституцию Украины, так как в стране не введено ни военное, ни чрезвычайное положение.

"Обращаюсь ко всем, кто имеет какое-то отношение к правоохранительным органам. Призываю вас – читайте Конституцию, не выполняйте преступные приказы!" – призвал активист.

Он считает, что украинцев уже запугали "этими вирусами и эпидемиями".

"Подавляющее большинство депутатов не ведет здоровый образ жизни. Хотите штрафовать – идите в Верховную Раду! Там 400 дармоедов сидит, которые систематически принимают антиукраинские законы в пользу своих собственных раздутых, толстых животов", – сказал Ковальчук.

По словам активиста, спортсмены в отличие от власти не продают должности.

Также он подчеркнул, что здоровым людям не нужно носить маски в период карантина.

В самой "качалке" Ковальчук пообщался с пожилым спортсменом, который сообщил, что эта территория не является ни лесом, ни парком, ни спортивной площадкой, а к прибрежной зоне более 100 метров, потому постановление Кабмина на нее не распространяется.