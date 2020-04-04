У столиці фізично перешкоджають відпочивати під час карантину (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві поліцейські та комунальні служби роз’яснюють людям у парках і скверах нові обмежувальні заходи, зокрема щодо заборони їх відвідування з 6 квітня. Також поліція закрила в'їзд авто на територію Гідропарку.

Про це повідомляє NNS із посиланням на hromadske.

Як розповів Андрій Мальований, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА, 4 квітня «рейдові бригади» Зеленбуду разом з поліцією працюють в усіх парках і скверах столиці, загалом залучені понад 3000 людей.

Зокрема, у Гідропарку такі бригади перевіряють, чи виконується заборона на роботу ресторанів та кафе.

Також правоохоронці фактично «опечатали» спортивний майданчик.

Спортивний майданчик на Гідропарку у Києві закривають на карантин. З понеділка, 6 квітня, Уряд посилює в Україні обмеження на час карантину — зокрема заборонено відвідувати парки, сквери, лісопаркові зони, спортивні та дитячі майданчики

Крім цього, відсьогодні правоохоронці закрили в’їзд автомобілів на територію Гідропарку, у зв’язку з чим не обійшлось без конфліктів.

Раніше ми писали: В Украине усилили карантинные меры и рассказали, когда послабят

Мальований провів інструктаж правоохоронцям, зазначивши, що насамперед вони мають проводити попереджувальну та роз’яснювальну інформаційну роботу.

Однак з набуттям чинності нових обмежувальних заходів такі групи штрафуватимуть порушників.

«Саме сьогодні і в ці найближчі дні, коли погода сприяє відпочинку громадян на відкритому повітрі, необхідно такі непопулярні, на жаль, непрості методи застосувати, але все ж таки примусити людей толерантно до цього відноситись, з розумінням, і не доводити до адміністративних заходів реагування», — сказав він.

Нагадаємо, уряд України запровадив нові обмеження на період карантину у межах боротьби з епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема заборонено з 6 квітня перебувати в громадському місці без маски або респіратора, заборонено ходити більш ніж по двоє людей, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.