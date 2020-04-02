Скільки мобільних медбригад на Дніпропетровщині збиратимуть аналізи на коронавірус

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На Дніпропетровщині працюватимуть мобільні медичні бригади, які виїжджатимуть до мешканців області та братимуть аналізи для перевірки на коронавірус.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, повідомляє NNS із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

«Дніпропетровщина готується протистояти можливому поширенню коронавірусної інфекції регіоном. Зокрема, аби охопити тестуванням більше людей та вчасно виявляти COVID-19, створюємо 72 мобільних медичних бригади. Місцеве самоврядування забезпечує бригади машиною та водієм, «первинка» надає медпрацівника, лабораторний центр – засоби для збору аналізів», – сказав Сердюк.

За його словами, бригади оснастять засобами індивідуального захисту та усім необхідним. Біоматеріал медики передаватимуть до лабораторного центру для проведення досліджень на коронавірус.

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У кожному районі області працюватиме щонайменше по одній мобільній бригаді. Зокрема, у Кривому Розі вже створили 12 таких команд, у Дніпровському районі – 14.

Нині на Дніпропетровщині підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19. Одна людина одужала.