У Зеленского пообещали помощь оставшимся без работы из-за карантина

Завантажте мобільний додаток сайту

Украина выплатит помощь бизнесу и гражданам, которые остались без работы из-за карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, известный экономист Олег Устенко в интервью "Стране". Он также подчеркнул, что в результате такий действий дефицит бюджета Украины увеличится с 2% до 7%.

"Я думаю, помощь будет. Уйдут с отметки 2% дефицита до 7%", – сказал он.

Усенко также поддержал идею Зеленского о выплате пенсионерам по 1000 грн и отметил, что на это придется потратить около 10 млрд грн.