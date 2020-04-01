У Зеленского пообещали помощь оставшимся без работы из-за карантина

- 01 квіт. 2020
- 534
Завантажте мобільний додаток сайту
Украина выплатит помощь бизнесу и гражданам, которые остались без работы из-за карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, известный экономист Олег Устенко в интервью "Стране". Он также подчеркнул, что в результате такий действий дефицит бюджета Украины увеличится с 2% до 7%.
"Я думаю, помощь будет. Уйдут с отметки 2% дефицита до 7%", – сказал он.
Усенко также поддержал идею Зеленского о выплате пенсионерам по 1000 грн и отметил, что на это придется потратить около 10 млрд грн.
"Здесь нет выбора. Самые уязвимые должны быть поддержаны. Я и не против идеи и поддержки бизнеса. Но вопрос – где на все это брать деньги? Если мы выйдем за отметку 10% ВВП дефицита, мы окажемся на пути к гиперинфляции. Это крайне опасно. Поэтому нам нужно как можно скорее победить этот кризис и эту эпидемию, самыми жесткими методами. Не выпускать вообще никого из дома", – заявил советник Зеленского.