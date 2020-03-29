Мер Дніпра викупить та розвезе освячені паски по домівках

- 29 бер. 2020
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Міський голова Дніпра Борис Філатов напередодні Великодня запропонував пекарям і підприємцям напекти пасок, які б священнослужителі централізовано освятили.
Про це NNS дізналася із повідомлення Філатова на сторінці у Facebook.
"Шановні підприємці, які мають пекарні, дайте пропозиції щодо випічки пасок, ми опрацюємо ці пропозиції і будемо просити шановних батюшок освятити все, як годиться, але знову ж таки централізовано", - запропонував Філатов.
Водночас міська влада планує викупити у підприємців частину продуктових наборів.
"Ми викупимо частинуа продуктових наборів, організуємо логістику і постараємося силами мерії розвезти все, що треба за списками парафій, які складуть настоятелі та церковні старости", - написав міський голова.
Також він звернувся до священнослужителів з пропозицією скласти списки парафіян, яким треба посвятити паски, яйця, кагор та інші продукти.
Він вважає, що поки є час, потрібно зайнятися цими питаннями централізовано.
Як повідомлялося, в Україні готують проєкт "Великдень вдома", який дасть змогу вірянам відсвяткувати Великдень вдома, уникнувши натовпу у церкві.