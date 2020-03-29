Штраф за пікнік: у Києві каратимуть за недотримання карантину

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У Києві проводитимуть інспекції та каратимуть за порушення карантину. Про це написав у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє НВ, інформує NNS.

За недотримання карантину киянам загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Зокрема, штрафуватимуть за «відпочинок з шашликами».

«Досі не всі усвідомлюють значення слова карантин і відповідальність. Карантин — це не канікули і не відпустка з шашликами. За його свідоме недотримання — штраф», — написав заступник Кличка.

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«За порушення протиепідемічних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Це штраф — від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум - 17 гривень)», — додав Пантелеєв.

Політик підкреслив, що багаття у лісах і парках заборонено чинним законодавством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і за це також передбачено штраф від 340 до 1360 гривень.