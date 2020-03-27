На Рівненщині ізолювали ціле село через коронавірус

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Як стало відомо NNS жителям села Тинне Сарненського району, де зафіксовано 9 випадків COVID-19, заборонено залишати населений пункт. Про це йдеться в повідомленні Рівненської обласної державної адміністрації.

Станом на ранок 27 березня на Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19.

Зазначається, що всі 8 осіб та померла жінка - мешканці села Тинне Сарненського району.

«Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Посилено медичний контроль. Усі 8 осіб та померла жінка - мешканці села Тинне Сарненського району», — розповів голова ОДА Віталій Коваль під час екстреного брифінгу.

Також він додав, що ще вчора, 26 березня, після отримання даних швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з'ясування обставин – заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного.

Крім того нині посилено встановлюються всі зв'язки та контакти інфікованих з іншими людьми.

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За словами головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, жінку, яка померла, госпіталізували 19 березня до реанімаційного відділення з діагнозом двобічна пневмонія.

«Більшість інфікованих – це особи, які відвідували зібрання та богослужіння. Тому це сотні контактів, які ми будемо відстежувати. Це робота не одного дня, тому закликаю мешканців населеного пункту жорстко дотримуватися вимог самоізоляції», — зазначив Роман Сафонов.

Він наголосив, що така ситуація цілком очікувана:

«Це не привід для паніки, а привід для того, аби жорсткіше виконувати всі необхідні заходи убезпечення себе від хвороби».

Також повідомляється, що в Сарненську центральну районну лікарню направлені додаткові тести, захисні костюми і маски.

Зазначається, що всi випадки смертi вiд СОVID-19 будуть розглядатися спецiальною комiсiєю управління охорони здоров'я РОДА.