На Нікопольщині ‎монах власноруч шиє медичні маски з благодійною метою

- 25 бер. 2020
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На Нікопольщині монах не залишився осторонь ситуації, яка хвилює всю країну, а саме – дефіцит масок. Він власноруч виготовляє засоби захисту, щоб потім роздавати їх людям.
Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку священнослужителя у ФБ. Він просить про допомогу у вигляді матеріалу для зав’язок.
Згідно інформації, отриманої NNS, Ієромонах Олексій, священник ПЦУ Нікопольского благочиння, знаходячись, як і рекомендовано, на карантині, не одними молитвами проводить вільний час. Він власноруч, шиє медични маски на старенькій ручній швейній машинці.
Священник зробив пост у Фейсбуйі, де просить парафіян по допомогу. (сторінка отця Олексія: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016320785566)
«Дорогі парафіяни! Ось шию для Вас медичні маски, потрібен матеріал для зав'язок» - написав Ієромонах Олексій.
Зазначимо також, що нікопольскі священики ПЦУ крім того створили волонтерську групу «Янголи Нікополя», в обов'язки якої входить під час «Карантину», «Особливого періоду» або «Особливого стану» робити БЕЗКОШТОВНУ доставку продуктів харчування і медикаментов мешканцям Нікополя, щоб зменшити активність їх пересування по місту.
Ініціатори повідомляють, що продукти і ліки можна буде замовити через сайт або через оператора.
«Коли Захисники України зараз стримують рашиcтcького ворога на Сході України, ми, об’єднавшись всі разом, не повинні пустити їм в тил не менш страшного і непомітного ворога - коронавірус!» - написали організатори.