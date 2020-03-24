В Днепре из наливаек конфискуют алкоголь и перегонят его на дезинфекцию: мэр Филатов

- 24 бер. 2020
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Одиозный мэр Днепра Борис Филатов сделал новое громкое заявление. Известный своим креативным подходом к решению проблем, городской голова распорядился о конфискации алкоголя из днепровских наливаек. Его преобразуют в дезинфекционные средства.
Об этом NNS узнала из сообщения Бориса Филатова на его странице в Facebook.
«…С завтрашнего дня мы начинаем конфисковывать алкоголь в наливайках и перегонять его на дезинфекцию. Я так решил», — объявил городской голова.
Также мэр Днепра сделал ряд других важных заявлений.
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с послезавтрашнего дня перевести общественный транспорт в режим обслуживания по спецпропускам.
Поверьте, это очень болезненная, но вынужденная мера. Так сделали уже многие города в Украине.
Знайте, что мне проще терпеть проклятия людей, чем их потом хоронить сотнями.
Также завтра пройдёт сессия городского совета.
Во дворе. На свежем воздухе.
Голосуем руками за изменение в регламент, потом через интернет.
Уважаемые депутаты, очень прошу.
- Наберитесь мужества и придите. На передовой борьбы с эпидемией медики и полицейские, спасатели и сотрудники энергетических компаний. Вы - вне зоны риска. Перестаньте писать мне за день до сессии идиотские письма. Да, идиотские.
- Оставьте политический пиар на потом. Я не нуждаюсь в тупых советах: «Купите 10500 аппаратов ИВЛ». Пойдите и купите, покупальщики херовы. Деньги есть, а покупать нечего. Пока весь горздравотдел работает КРУГЛОСУТОЧНО, мы не нуждаемся в ваших советах.
Также персональный привет одному городскому деятелю, который решил попиариться на эпидемии.
Завод, за счёт которого Вы приобрели ИВЛ для своей партии, имеет несколько акционеров.
Не думаю, что Вам будет приятно услышать, как другие акционеры расскажут Городу, что именно их, а не Ваши деньги были вложены в помощь.
Гражданин-миноритарий, не стоит меня злить.
Вы не приобретёте в этой борьбе ни славы, ни дивидендов.
Завтра также я предоставлю горожанам подробный отчёт о том, что сделано.
От 88 тысяч бутылок с дезинфекционной жидкостью до закрытия частных гостиниц для проживания медиков и полиции».
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