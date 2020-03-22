Перелік маршрутів транспорту у Києві на час надзвичайної ситуації

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У Києві оприлюднили перелік тих кількох лічених маршрутів громадського транспорту, які залишаться працювати в місті, починаючи з півночі на 23 березня, і будуть перевозити тільки власників спецперепусток. Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує NNS.

«Транспорт розвозитиме виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці. Пасажири допускатимуться за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту», – застерегли в Київській міській державній адміністрації.

Відтак для перевезення згаданих осіб будуть працювати такі маршрути:

Автобусні маршрути:

№ 56-Д «Просп. Палладіна – ст. м. «Либідська»;

№ 114 «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 118 «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»;

№ 119 «Вул. Касіяна – Контрактова площа»;

№ 220 «Вул. Тростянецька – вул. Медова»;

№ 500 «Вул. Північна – зал. вокзал «Центральний».

Тролейбусні маршрути:

№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 16 «Вул. Туполєва – майдан Незалежності»;

№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай»;

№ 91-Н «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 92-Н «Просп. Свободи – аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна»;

№ 12 «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;

№ 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа»;

№ 16 «Ст. м. «Героїв Дніпра – Контрактова площа»;

№ 22 «Бульв. Перова – завод ЗБК»;

№ 28-Д «Просп. Ватутіна – ст. м. «Позняки».

Із 23 березня користування міським транспортом буде можливе лише за спеціальними перепустками, повідомив раніше 21 березня міський голова Києва Віталій Кличко. Такі перепустки видаватимуться лише медичним працівникам, рятувальникам, правоохоронцям, працівникам житлово-комунального господарства, співробітникам продуктових магазинів і аптек, а також співробітникам стратегічних підприємств.

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Серед інших ухвалених київською владою рішень – заборона користування дитячими і спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

А в продуктових крамницях і аптеках з 25 квітня має перебувати не більш як по одному покупцеві на кожні 10 квадратних метрів площі приміщення, і ці заклади зобов’язані забезпечити таку можливість.