У Києві та Тернополі зупиняють громадський транспорт (відео)

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У Києві та Тернополі повністю призупиняють громадський транспорт. Перевозити будуть тільки окремих громадян – за перепустками.

З понеділка, 23 березня, у Києві весь громадський транспорт зупиниться через посилення обмежувальних заходів задля нерозповсюдження коронавірусної інфекції в столиці. Водночас, заборона не стосується власників приватних автомобілів.

Про це NNS повідомляє з посиланням на відеозвернення мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, громадським транспортом за спеціальними перепустками зможуть користуватися виключно працівники аптек, лікарень, продуктових магазинів, ДСНС, правоохоронних органів і стратегічних підприємств. Схеми маршрутів опублікують пізніше.

Також Кличко закликав поліцію перейти на посилений режим роботи, а киян – залишатися вдома і не гуляти в парках.

У Тернополі через коронавірус, який все швидше розростається в Україні, громадський транспорт теж зупиняє перевезення пасажирів.

Про це повідомили на офіційній сторінці Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом

«Залишаються лише спеціальні перевезення виключно для працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину».