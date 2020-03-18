В Києві хочуть знову відкрити метро

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У Києві серйозно задумались про те, щоб знову відкрити метро. Адже його закриття призвело до транспортного колапсу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Згідно інформації, отриманої NNS , міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб запустити роботу метро, але з деякими обмеженнями.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

Він зазначив, що метрополітен має обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Також Прокопів додав, що у столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. «Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи», — зазначив він.

Вулиці столиці сьогодні, 18 березня, коли метрополітен не працює

Відео: Андрій Смолій