На Дніпропетровщині доправили до обсервації трупу оперного театру через підозру на коронавірус

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Трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету перервала європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

Згідно інформації, отриманої NNS , у трьох учасників колективу виявлено незначне підвищення температури. Їх вже доправили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21. Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. Всі вони почуваються добре, повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.

«Нині троє учасників трупи знаходяться в Міській клінічній лікарні № 21 імені проф. Є.Г.Попкової Дніпра. Чи у них звичайне ГРВІ, чи COVID-19, виявить подальше спостереження та обстеження, – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк. – Решта учасників колективу знаходяться в обсервації, де медичні працівники спостерігатимуть за їхнім станом здоров’я найближчі два тижні. Зараз всі почуваються добре та не мають симптомів хвороби».

До швейцарської Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі відправилися двома автобусами. Загалом – 39 артистів та працівники сцени і 4 водії.

Проїхавши через Польщу та Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на ночівлю у Франції. Через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону гастролі перервали. У трьох учасників трупи виявлено незначне підвищення температури.