Кличко рассказал, когда закроют метро в Киеве

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В связи с введением новых ограничений по борьбе с распространением коронавируса работа «Киевского метрополитена» будет остановлена во вторник, 17 марта, с 23:00. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, NNS информирует со ссылкой на Наш Киев.

«Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров», — сказал Кличко.

По словам мэра, предварительно метро не будет работать до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт продолжит работу в штатном режиме, дублируя линии метро.

«Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих — пользоваться средствами индивидуальной защиты», — добавил мэр.

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