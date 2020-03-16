Сьогодні у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та АЗС

- 16 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, у Львові мерія вирішила закрити всі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових крамниць та заправок. Про таке рішення ввечері неділі, 15 березня, оголосив мер міста Андрій Садовий, інформує ZAXID.NEТ.
«З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже», – повідомив Андрій Садовий.
У коментарі ZAXID.NET мер міста уточнив, що мова йде про тимчасове припинення діяльності взагалі всіх торгових закладів, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності – у тому числі і ресторанів, кав'ярень і торгово-розважальних центрів.
Відповідне рішення приймують сьогодні, 16 березня, під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.
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Крім того, у неділю про необхідність закриття ТРЦ і ресторанів, а також про обмеження дозволених груп до 10 людей заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, а відомий львівський ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про припинення роботи на час карантину своїх шести ресторанів.
У вівторок, 17 березня, відбудеться позачергове засідання Львівської міськради, на якому депутати також розглядатимуть посилення заходів з протидії поширенню коронавірусу.
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